強詞有理：普京又出招

以牙還牙，以眼還眼，是俄羅斯總統普京的鮮明個性。他日前簽署總統令，如果俄國海外資產被扣押或限制，俄方將對不友好國家在俄資產實施臨時管理。這就叫投桃報李，美西方隨意凍結和沒收俄國資產，俄羅斯以其人之道還治其身，誰曰不宜？

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯數千億美元海外資產即遭西方凍結或沒收，私人飛機和遊艇也不放過，連號稱永久中立的瑞士也參與搶劫，將西方強盜本質暴露無遺。普京忍到現在才反制，已算相當克制。有人說，俄羅斯這一招不利營商環境，可能會嚇怕外資，從而加速撤離。其實要撤離的早就撤離了，俄羅斯只是針對不友好國家，有外資撤離，自然有其他外資進入。普京歡迎中國企業取代撤走的西方企業，顯然已成竹在胸。

俄羅斯遭美西方集體搶劫，帶給中國人的最大啟示是，千萬不要把大量財產放在海外尤其是美國。中國海外資產遠遠多過俄羅斯，單是外匯儲備就有3萬多億美元，目前仍持有近8,500億美元美債。近年經常有美國政客叫囂要沒收中國資產，賴掉中國所持美債，聽起來很不可思議，但可能性絕對不能抹殺，一旦美國發窮惡，甚麼事情都會發生。這方面的例子多不勝數，美國自恃擁有各種霸權，動不動就凍結或沒收外國資產，伊朗等敵對國家固然深受其害，連阿富汗70億美元外匯儲備也遭凍結。阿富汗都已經窮成這樣了，美國照搶不誤，何況是中國，假如有一天中美爆發衝突，老美不趁火打劫才怪。

近期美國加緊在台海興風作浪，分明就是想製造另一場烏克蘭危機，等中國大陸忍不住對台動武時，美國便會糾結西方豺狼一擁而上，好像對付俄羅斯那樣，除了各種制裁，勢必還會直接動手搶劫。所以，中國必須及早制訂應對之策，以免到時陷於被動。正所謂，防人之心不可無，中國不得不與美西方打交道，卻又不得不百倍警惕，做最壞的打算、最好的準備是沒有錯的。

中國手上並非沒有籌碼，包括美西方在內許多國家在中國也有大量投資，美國若是對中國海外資產下手，中國自然可以依樣畫葫蘆。在這方面，中方不妨向俄羅斯取經，只要像普京那樣敢於反制，即使一拍兩散也在所不惜，老美就不得不三思而後行。目前而言，中國最重要的當然還是盡快減持美債。