政情：小學母校變身大學校園 莫乃光滿腦謎團

香港地寸金尺土，窿窿罅罅嘅地方都用到盡。前資訊科技界議員莫乃光最近得悉，佢以前嘅小學母校、位於北角長康街嘅舊舍竟搖身一變，被裝修為教育大學嘅市區教學中心。本來，舊校舍為免丟空而改作其他用途，都算係一件好事，然而「升格」為大學校舍，佢就覺得有啲奇怪，點解呢？

火柴盒校舍 僅得千平方米 原來呢幢被稱為「香港最後的火柴盒校舍」因受地勢所限，面積只得1,040平方米，比全港中位數5,356平方米要少好多。當辦學團體於2018年遷校往百福道嘅新校舍，翌年當局就決定將舊校舍撥交教大。莫乃光形容呢幢校舍，房間細、樓底矮，點樣改裝畀大學生上課呢？畢竟讀得大學，都已經係成年人啦。

其實喺5年前準備遷校之際，莫乃光都有重返小學母校舊校舍，喺班房內影相留念，當時佢仲憶述自己小時候多嘴、愛出位、整古做怪，結果經常被老師罰企。雖然佢唔清楚，裏面要點樣裝修先至符合大學嘅教學要求，但目睹舊校舍嘅生命可以延續落去，佢都話感到欣慰。