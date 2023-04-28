政情：校園被阻裝充電樁 朱國強斥消極

教育界議員朱國強早前喺社交平台貼文，提及政府推廣電動車，但校園安裝相關充電設施則被當局「封咗先算」嘅矛盾現象，結果惹來唔少共鳴，更有中學校長同佢反映，話安裝充電樁隨時引致地政總署、消防處、屋宇署、機電工程署，甚至渠務署、衞生署等部門逐一「招呼」，又指近日有學校喺非指定停車位置，安裝充電設施而被要求拆除。

封咗先算 唔做唔錯 然而，負責安裝有關充電設施嘅車廠就話，規格得到機電工程署允許，亦買足保險，由合資格工程人員安裝。佢話教育局要求學校「封咗先算」，形容係貫徹「不做不錯」嘅消極態度。而喺校園裏面為電動車充電，竟然係唔見得光嘅事，不但影響教職員使用電動車，就連校巴公司有意引入電動校巴或保母車，亦一樣遇到困難。佢話與其「封咗先算」，倒不如「環保咗先算」，積極尋找更妥善、更貼地嘅方法，唔係更加好咩？

朱國強又話，早前同環境及生態局副局長黃淑嫻，就學校安裝電動車充電設備交換意見，而對方亦認同有助電動車能全面普及，並推動校園實地推行環保教育。佢話相信當局牽頭處理，理應水到渠成。