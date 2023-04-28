借直播平台打賞 洗錢5.6億元

【本報訊】執法部門根據線報及經深入調查，早前鎖定一個洗黑錢集團，懷疑該集團於2021年11月至2022年7月期間，利用兩間本地網紅管理公司、至少46個銀行戶口及網上直播平台的打賞制度，清洗超過5.6億元犯罪得益。

至前日，人員於全港多區採取行動，以涉嫌「洗黑錢」拘捕11男3女（20至59歲），當中包括3名骨幹成員，均為網紅管理公司的負責人；另有11個傀儡戶口持有人，分別報稱公司董事、裝修工人、售貨員、跟車工人及無業，他們現正被扣查。

贓款購代幣轉售用家 調查顯示，該集團會支付2,000元報酬，招攬傀儡開立銀行帳戶，再以不同方式進行欺詐，哄騙受害人匯款至相關戶口，得手後除了通過多次轉帳避查，亦會透過集團開立的網紅管理公司，使用騙款購買直播平台代幣，再轉售予平台上的真實用家，藉此將黑錢洗白。截至目前為止，人員已確定被捕人士與至少66宗騙案有關，包括電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案及網上購物騙案，當中損失最高的受害者為一名66歲退休人士，他誤墮假冒官員陷阱，痛失約6,000萬元銀行存款。

行動中，該部門凍結超過4,500萬元資產，並成功阻截約459萬元的懷疑犯罪得益轉移，檢獲兩部電腦、26部手機、一批銀行文件及銀行卡等。調查人員相信，行動已瓦解該個活躍本地的洗黑錢集團，正追查其餘涉案資金下落，不排除有更多人被捕。