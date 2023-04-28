太子站電力故障 九龍灣站冧石屎

【本報訊】繼本月19日港鐵香港站大堂懷疑發生電力故障後，昨日又到太子站出現局部停電。昨晨約6時10分，太子站的車站供電組件突然故障，導致8間店舖停電，部分未能打開電閘營業，而站內連接大堂及兩個月台的扶手電梯，以及部分廣告燈箱亦停止運作，大堂洗手間亦漆黑一片，被迫臨時封閉。消息指，故障懷疑是站內電錶房漏水引起。

砸傷乘客鼻子 另於前晚約7時半，九龍灣站二號月台中間近一扶手電梯位置，天花有長約6厘米乘7厘米的石屎批盪掉落，砸傷一名男乘客的鼻子。救護員到場為傷者敷治後，將其送往聯合醫院治理。意外原因有待調查。

港鐵回覆停電事件，指太子站有部分設施的電力供應受到影響，車站工程人員已經全力進行搶修。截至昨晨8時，部分扶手梯、廣告牌、洗手間及車站商舖仍然受到影響，但列車服務一切如常，大堂設施包括售票機及出入閘機一直如常運作。

而九龍灣站意外，港鐵指職員接報事件後即時到場處理，期間安排救護車將傷者送院，以及圍封受影響範圍，車務運作則維持正常。工程人員已初步檢查月台其他位置，並確認安全，公司將繼續跟進及作詳細檢查。