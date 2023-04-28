新界北 掃黃冚賭破地下油站 拘45人包括2假難民

【本報訊】執法人員於周一至周三展開「犁庭掃穴」反罪惡行動，在新界北區打擊三合會活動、街頭暴力及堵截其收入來源，期間突擊搜查多個地方、場所及住宅單位，搗破兩個懷疑釣魚機賭檔、一個懷疑麻雀賭檔、一個賣淫場所、一個武器儲存倉及一個非法加油站，並檢獲大量釣魚機、麻雀枱、小量毒品及兩千公升柴油等，同時搜獲5把牛肉刀、一把開山刀及一把摺刀。