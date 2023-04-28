新界北 掃黃冚賭破地下油站 拘45人包括2假難民
【本報訊】執法人員於周一至周三展開「犁庭掃穴」反罪惡行動，在新界北區打擊三合會活動、街頭暴力及堵截其收入來源，期間突擊搜查多個地方、場所及住宅單位，搗破兩個懷疑釣魚機賭檔、一個懷疑麻雀賭檔、一個賣淫場所、一個武器儲存倉及一個非法加油站，並檢獲大量釣魚機、麻雀枱、小量毒品及兩千公升柴油等，同時搜獲5把牛肉刀、一把開山刀及一把摺刀。
搗武器庫檢7刀
行動共拘捕28男4女本地人，包括一名未成年男童，以及兩男8女內地人、兩名孟加拉男假難民及一名菲律賓籍女子（17至80歲）。他們分別涉嫌「經營非法賭博場所」、「協助經營賣淫場所」、「違反逗留條件」、「管有危險藥物」、「管有攻擊性武器」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等罪。人員亦將票控一名本地男子，涉嫌違反《消防（消防火警危險）規例》。
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