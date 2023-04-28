長洲 追債與手下推撞 黑幫大佬倒地亡

後腦有傷痕 街坊叫「唔好瞓」 長洲一名黑幫頭目，昨晨於街頭與拖欠幾百元的手下狹路相逢，他討債時引發雙方爭執，對方指摘他「搵人打佢」，頭目斷言否認，兩人遂手持單車鎖鏈拉扯兼推撞，混亂間頭目被人以手襲擊，倒地昏迷，有街坊拍下兩人爭執，以及頭目被拯救的經過。頭目送院經搶救後宣告死亡，執法人員追查後以涉嫌「謀殺」拘捕疑兇。

喪生男子姓李（52歲），無業，綽號「白板仔」，被捕疑兇姓羅（43歲），花名「細舊」，任職運輸工人。兩人俱為長洲居民，據悉隸屬同一黑幫，李為頭目，羅則是其手下。疑兇疑有不良嗜好，居於北社新村一單位，他不時在長洲鬧事，經常神志不清胡言亂語。另消息稱，李、羅素有積怨，經常有口角兼動武，亦牽涉毒品買賣。

運輸工涉謀殺被捕 昨晨10時許，身穿橙色衫及光頭的李、與穿短褲的羅，在長洲大新後街122號對開相遇，李向羅追收一筆數百元的金錢，兩人初時口角爭執，繼而作出推撞，其後李仰臥地上不省人事。有街坊拍下雙方爭執及事後情況，影片見到兩人手持單車鎖鏈爭吵，羅質問李「做乜搵人打我」，李隨即回應「你係咪有幻聽」，兩人遂互相推撞及你拉我扯，有街坊見狀上前勸止。

其後，李被人以手襲擊，倒地昏迷，羅則離開現場，有街坊上前察看李的情況，拍其面叫他「唔好瞓、醒吓」，惟李男毫無反應。未幾，消防接報到場，立刻替李男施心外壓急救，並將他送往長洲醫院搶救，惜延至上午11時53分被證實不治。案件改列謀殺，執法人員圍封現場，經調查後掩至北社新村一單位拘捕羅男，並將他帶走扣查。據了解，李男身上有擦傷，後腦有傷痕，不排除他倒地時撞傷，真正死因需驗屍確定。有人則聲稱打鬥期間，李男因失平衡跌倒，頭部首先着地出事。

下午約5時，死者親友帶同其生前穿過的衣服，到現場路祭。其後，仵工將遺體送至碼頭，再由船隻運到殮房安放。期間，大批人伴隨送行，有人大叫「阿大安心上路」，又大撒溪錢。目擊案件的家品雜貨東主周先生表示，當時見到兩個人打拳頭交，有街坊勸交。未幾，見到事主倒臥地上，有街坊圍住叫他「醒吓」。周又稱，事主不時光顧其店舖，大家屬點頭之交，疑兇則不認識，他指見到打交場面都「心驚驚」，對事主死亡感「心翳」。