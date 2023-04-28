女童受虐致死 父還押母准保

【本報訊】年僅14個月大的女童，去年6月被發現倒斃八鄉水頭村村屋，頸部有大量傷痕。女童母親事後稱覺得女童被邪靈附身，遂用橄欖油為她驅魔及嘗試讓她復活。女童父母最初被落案起訴一項謀殺罪，之後控方改控他們對所看管兒童虐待或忽略罪。案件昨在粉嶺裁判法院再提訊，兩人認罪，裁判官將案押後至下月11日判刑，期間為兩人索取背景報告及感化官報告，另為男被告索取精神科報告。男被告須還押，女被告則續准保釋。

指淋橄欖油為死者驅魔 兩名被告分別是馬來西亞籍33歲男被告林道升，以及中國籍32歲女被告陳昭彤，兩人皆報稱無業。控罪指兩人於去年6月1日，在八鄉錦田水頭村某單位，故意虐待或忽略一名14個月大的女童。

案情指，去年6月1至3日，女被告父母未能聯絡兩名被告而感到憂心，遂在6月3日晚到八鄉單位查看。當他們按門鈴之後，屋內的燈突然熄滅，事件報案處理。執法人員隨後到場，破門入屋，發現兩名被告全身赤裸躺在雜物房地上。被問到女童身在何方，被告遲疑片刻，說女童在託兒所。

案情續指，執法人員搜查後，發現女童身在睡房角落一包嬰兒尿片下，全身被毛巾覆蓋，同日證實死亡。驗屍後發現，女童頸部有超過10處傷痕，背部有屍斑，相信已死去一至三日。女被告其後向執法部門指，6月1日凌晨3時許，她和男被告覺得女童被邪靈附身，遂為她驅魔。兩人捉着女童，女被告將橄欖油傾倒女童身上。這過程間歇進行直至同日下午二時。兩名被告發現女童失去知覺。為了使女童「復活」，兩人向她吹氣及碰她四肢。女被告指，女童身上傷痕是來自男被告手指甲，女童其實一直在睡床，因門鈴響起，她才慌忙把女童放到地上。女被告又稱「我無做過任何傷害BB嘅嘢，我只係幫佢驅鬼，想令佢復活。」案件編號：FLCC 687/2022