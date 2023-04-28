累女嬰嚴重缺水 母自簽守行為

【本報訊】23歲女子與未婚男伴誕下女兒後，聲稱因貧困潦倒，無錢買奶粉，於是用好立克及阿華田代替，令年僅8個月大女兒嚴重缺水反應遲緩，一度留醫深切治療部。該女子及其男伴同被控對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。男被告早前獲准簽保守行為；女被告不認罪，原本排期昨在觀塘法院開審，但最終獲控方同意，自簽2,000元守行為兩年，控罪撤銷。散庭前，裁判官厲聲斥被告枉為人父母，「當佢（女兒）連狗都不如」，更怒斥她「如果唔想養不如唔好生！」

稱無錢買奶粉 餵阿華田 匿名女被告以「W.H.Y.」作代號。控罪指她於2021年5月14日與2021年12月16日之間，在藍田某樓單位故意忽略女嬰X，令其受到不必要的苦楚或健康損害。案情透露，女被告有情緒病，和同案33歲任職廚師的男被告「F.S.L.」未婚，兩人育有一名長子，而幼女X則在2021年4月28日出生，她是早產嬰兒。同年11月，社工開始跟進個案。

案情續指，兩被告多次沒有如期帶女童到醫院覆診。2021年12月13日，人員進行第6次家訪，留意到女童反應緩慢。3日後再探訪，見她反應仍緩慢，而且手腳冰冷，衣衫單薄之餘，還有污漬。屋內瀰漫香煙味。人員即時送她去醫院，醫護送她入深切治療部，發現X嚴重缺水，腎臟有問題，更出現貧血、電解不平衡、發育遲緩等情況。女被告警誡下說，由於家貧，故沒有給X足夠奶粉，她會用好立克、阿華田等給X餵食。至2022年1月，X情況穩定出院，並獲安排住寄養家庭。男被告早前亦獲准自簽2,000元，守行為兩年，控罪撤銷。案件編號：KTCC 2135/2022