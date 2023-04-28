曹貴子串騙脫罪 上訴庭半年內裁決

曹貴子

【本報訊】上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股有限公司）前董事曹貴子，涉嫌串謀康宏環球兩名前執行董事陳麗兒及陳毅凱，詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，3人同被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪。區院法官於2020年裁定他們兩罪均罪名不成立，但律政司就串謀詐騙罪的無罪裁決，向上訴庭提出案件呈述上訴，上訴庭昨開庭處理其申請。律政司一方認為原審法官的裁決有錯，要求上訴庭把案件發還予原審法官重新作裁決。上訴庭最終決定押後作裁決，並指會於6個月內頒發書面裁決。

3名答辯人為曹貴子（57歲）、時任康宏財務總監陳麗兒（48歲）及時任董事陳毅凱（53歲）。控罪指，他們涉於2016年4月至2017年12月期間，串謀詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，及致使有關交易無遵守《聯交所證券上市規則》，令康宏財務承受經濟損失或風險，並使康宏控股的股東及潛在投資者承受風險，及使聯交所不能履行其公共責任。

律政司指原審裁決犯錯 律政司指，原審法官裁決時曾表示在董事局中人盡皆知曹貴子在康宏的角色，及是要被收購的信盈之大股東，但證據顯示有兩名獨立非執董並不知情。代表指非執董的角色是要監察上市公司的運作，不能令交易變成私相授受，如有關聯交易是應作公開披露，否則董事局便淪為家天下式運作。

律政司認為原審法官此裁決屬法律上犯錯，應予以糾正。答辯方則指，律政司的理據屬有關事實裁斷，並不涉法律觀點。答辯方又指，董事局主席及副主席均清楚曹的角色，而且3名答辯人當時並非董事局成員，並無責任披露。辯方更指如控方要控告刻意隱瞞，應控告整個董事局，原審法官的裁決並無犯錯。案件編號：CACC 286/2021