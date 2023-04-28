紀律部隊冇紀律 鹹濕港消防 遊日變色狼

妻同行無助救慾火 捉當地女入廁摸 本港一名男子早前與妻子到日本旅遊，周日（23日）把妻子留在東京一酒店並獨自外出，路途上他向一名妙齡日本女子搭訕問路，讓對方帶他前往拉麵店，對方好心答允。惟期間該名港男懷疑色心起，將對方強行拉進一幢大樓的男廁中性侵。當地警方接報後，翻查「天眼」片段鎖定其身份，及後把他拘捕。有消息指，被捕人士任職香港見習消防隊長，駐守九龍總區。消防處昨回覆指，正詳細了解事件。

涉捕男子王耀德（30歲），網上討論區有傳，涉案王與妻子新婚，今次日本之旅是度蜜月。日媒報道，王男上周六與妻子到日本旅行，並入住東京一間酒店。翌日晚上，他向妻子稱要外出買飯，便獨自離開酒店，在路上搭訕一名正在歸家的20多歲女子，說出「Ramen（拉麵）」，讓女生帶他到附近的拉麵店。

翻查天眼 鎖定身份 期間，王將該女子拉進千代田區的一座住商混合大樓的男廁中，進行摸胸等猥褻行為。當地警方接獲報案後，翻查附近一帶閉路電視片段，鎖定王的身份。至本周三，王準備返港在酒店前台辦理退房手續時被捕，涉嫌強制性交罪。據報，調查期間他並沒有認罪或否認控罪，僅表示「律師來了再說」。

香港消防處昨回應事件，表示得知一名屬員涉及日本發生的一宗案件，該屬員當時正值休假期間。消防處目前正詳細了解事件，暫沒有其他資料補充。另重申非常重視屬員的紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅跟進處理。

事件爆出後，在網上引起熱烈討論，有日本網民指，有很多外國人都會假裝不會說日語，扮問路搭訕，認為女生們應該提防，別再為陌生人帶路。而香港網民則對事件感驚訝，有人替受害人及王妻感難過，認為兩人都不會好受；另有人調侃稱「救火救太多，自身嘅火都想救？」另由於日媒報道案件時，指被捕人士為中國籍，故案件在內地亦引起一番討論，有網民在「小紅書」留言稱，「估計片子看多了，以為日本女人很隨便」。