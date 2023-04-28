發布煽動訊息 主婦監禁4個月
【本報訊】有家庭主婦去年6月開始，10個月內先後多次透過Twitter及Facebook，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括鼓吹港獨、煽動武力對抗，以及仇視執法部門內容等。她被控作出具煽動意圖的作為罪，案件昨在西九龍法院再提訊，被告認罪。
稱患抑鬱 獨力湊4子女
裁判官指，被告持續發布煽動內容，不是衝動行事，其行為或令轉趨平靜的社會死灰復燃，埋下危機，判刑須具阻嚇性；但考慮到被告犯案非經精密部署，不屬大規模，判囚4個月。
48歲被告羅愛華，辯方透露其患抑鬱症，要獨力照顧4名子女。她被控於去年6月6日至今年3月28日期間，在社交平台發布、提供及/或持續提供陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC 1338/2023
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