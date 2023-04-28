發布煽動訊息 主婦監禁4個月

48歲被告羅愛華，辯方透露其患抑鬱症，要獨力照顧4名子女。她被控於去年6月6日至今年3月28日期間，在社交平台發布、提供及/或持續提供陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC 1338/2023