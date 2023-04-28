涉煽惑立會選舉不投票 康署女助理准保 通緝郭子健

【本報訊】一名康樂及文化事務署辦公室女助理涉嫌在2021年立法會換屆選舉的選舉期間，將前區議員郭子健煽惑他人在該選舉中不投票的貼文，分享至多個社交媒體群組，周三被廉政公署落案起訴，她已獲准保釋，今在東區裁判法院答辯。此外，由於郭子健已離開香港，廉署獲裁判官簽發手令，通緝郭。

被告黃佩君（48歲）任職康樂及文化事務署辦公室助理，被控9項罪名，即在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票的非法行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。而前區議員郭子健（32歲）則面對13項控罪，均涉及在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票的非法行為，同樣違反《條例》。

黃佩君涉嫌在2021年立法會選舉的選舉期間，在9個社交媒體群組上展示同一煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。廉署就有關貼文展調查，發現黃展示的貼文，原文由郭在其個人社交媒體專頁發布。為打擊可能構成操控或破壞選舉的行為，《條例》在2021年新增第27A條罪行，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑不投票或投無效票」。廉署至今已落案起訴10人干犯該罪行，除黃佩君尚未答辯，其餘9人全被定罪，另有一人接受警誡。