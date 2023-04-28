被控串騙選舉開支 公司董事今應訊

【本報訊】廉政公署周三落案起訴一貿易公司董事，涉嫌串謀一名2020年立法會換屆選舉香港島地方選區候選人，訛稱其公司曾向對方提供設計及拍攝服務，詐騙選舉事務處發還選舉開支共約39萬元。他已獲准保釋，今在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院。

稱向候選人提供服務 被告林建（40歲）為浚昇貿易有限公司唯一董事兼股東，被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。林建涉嫌於2020年9月與香港島地方選區候選人鄧偉俊一同串謀欺詐選舉事務處，向該處虛假地表示浚昇曾向鄧提供服務，誘使選舉事務處向該鄧發還款項共約39萬元。

廉署早前接獲選舉事務處轉介個案遂展開調查，發現鄧提交選舉申報書時，附有一張浚昇發票，涉及報稱由浚昇提供的各類服務，包括設計、相片拍攝及影片拍攝。浚昇為一間玩具貿易公司，涉嫌從未向鄧提供發票上所列出的服務。

2020年立法會選舉原定於該年9月6日舉行，由於疫情關係，政府延期一年舉行。根據《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》及《選舉（舞弊及非法行為）條例》，候選人須於2020年9月29日或之前向選舉事務處遞交選舉申報書。申報書須列出候選人在選舉中所有的選舉開支及選舉捐贈。同月28日，鄧向選舉事務處遞交選舉申報書及相關支持文件及申索表格，申請政府支付款項。