機構倡僱主付生活工資 時薪$60.1起

【本報訊】凍結4年的法定最低工資下月起上調至每小時40元，有機構研究指，本港最低工資水平偏低，無考慮打工仔全面基本生活需要，鼓勵僱主向僱員支付較最低工資高的「生活工資」，而參考每年按甲類消費物價指數調整，建議今年水平應不低於每小時60.1元。機構指，政府作為全港最大僱主，應帶頭改善外判工薪酬機制，改善基層生活。

促港府帶頭改善外判機制 樂施會昨發表最新《香港實施生活工資概況研究》報告，參照統計處數據，本港約86萬名基層打工仔，時薪不多於「生活工資」建議水平，佔整體僱員人口超過30%。其中，零售業、餐飲業的工資中位數為55元；物業管理、保安及潔淨業中位數亦只有48.7元。機構同時抽樣訪問上述170名基層僱員，時薪高於或低於生活工資的比例約各佔一半。近87%受訪者表示，食物開支的負擔最為沉重；逾七成受訪者認為落實生活工資有助他們改善整體生活，亦可提升他們歸屬感，激勵表現，更投入工作。

樂施會引用國際勞工組織研究指，生活工資有助降低流失率，甚至令原本不在勞動市場的人重投市場，亦可保障僱員及其家人的生活需要，達致雙贏。