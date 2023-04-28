男子私了的哥加監至49月 官指罪責不只中等嚴重

【本報訊】2019年10月有的士司機駛經深水埗時，被指駛過示威者設置的路障，因而被拉落車「私了」，令他7條肋骨骨折。有份包圍施襲的32歲男子，去年5月在區院承認暴動及非法集結時蒙面兩罪，法官李慶年形容案件為「中等嚴重」，判他入獄3年。律政司認為刑期過輕，向高院上訴庭申請覆核刑期，上訴庭上月經開庭後改判入獄49個月，並於昨頒判詞解釋。判詞指本案無論暴力程度、暴力規模及答辯人罪責均不只中等程度，認為原審判刑明顯過輕且必須糾正。

本案答辯人是張子龍，原於會計師樓任職經理。由上訴庭法官潘敏琦撰寫的判詞指，原審法官指有關暴動是偶發性，屬過於狹窄的詮釋。判詞指本案的暴力程度非常嚴重，且隨時可致命，原審法官亦沒有考慮到案件涉及「私了」，該些均屬加刑因素。法官最終認為案件並不止中等嚴重，故批准律政司上訴並予以加刑。

承認暴動及蒙面兩罪 據張承認的案情指，2019年10月6日下午5時許，的士司機鄭國泉駛過示威者設置的路障，群眾見狀情緒激動上前，有人用雨傘及鐵通敲破車窗，有人更爬入車廂用削尖的鐵通猛打鄭，導致該的士失控撞倒兩名女途人。之後，有人把鄭拖出的士並圍毆他，令他血流披面。過程中，張曾用硬物抽打及踢鄭。事件導致鄭7條肋骨骨折。張其後承認暴動及非法集結時蒙面兩罪。案件編號：CAAR 8/2022