聘洋狀 黎智英申頒令不受釋法影響今開庭

【本報訊】壹傳媒黎智英被控串謀外國或者境外勢力危害國家安全案件，已排期在今年9月25日開審。黎早前擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）為他辯護，律政司一直反對，但由高院原訟庭至上訴終院均以失敗告終。之後港府就此事向全國人大常委會提請釋法，人大常委會於去年12月宣告，有關問題應先取得由行政長官發出的證明書。黎智英於今年2月入稟高院原訟庭，要求法庭頒令人大的宣告對先前法院的判決沒有影響，或應由法庭就聘請海外大律師，向行政長官要求有關證明書。高院首席法官潘兆初今天將開庭處理其申請。

原告是黎智英，被告是律政司司長。原告要求原訟庭頒布聲明，全國人大常委在去年12月30日就《港區國安法》第14條及47條所作的解釋，對原告申請聘用Tim Owen案的上訴庭及終院上訴委員會判決並無影響。原告另一項交替性的聲請，則是要求法庭根據《港區國安法》第47條，向行政長官要求證明書，以決定Tim Owen在黎智英案代表黎，是否涉及國家安全；以及其他海外律師在該案擔任辯方律師，是否涉及國家安全。

去年10月，高院批准現年75歲的黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen，作為其被指違反《港區國安法》案件的代表律師，終院於去年11月底拒絕律政司就判決申請上訴許可後，上訴途徑止步。人大常委會於去年12月底釋法，訂明不具有香港全面執業資格的海外律師或大律師，參與國安案件需取得特首發出的證明書，否則國家安全委員會應介入，對該等情況作出判斷。

壹傳媒審查員再延任3個月 另外，政府昨表示，調查壹傳媒有限公司（壹傳媒）事務的審查員陳錦榮，任期會再延長3個月，直至2023年7月27日。案件編號：HCMP 253/2023