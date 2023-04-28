公共資源遭濫用 福利膨脹養懶蟲

措施低效重複過時 較97前多4倍開支 香港財政狀況響起警號，近年財政儲備急跌，大幅下降至8,000億元的水平，僅相當於約12個月的政府開支。立法會昨日就《2023年撥款條例草案》進行二讀討論，多名議員關注本港的公共財政，指政府開支較回歸前增加4倍，形容情況驚人，香港走向福利社會，並出現「結構性財赤」，認為有公共資源遭濫用，容易養懶人，要求政府檢討。

議員謝偉銓指出政府開支較回歸前增加4倍，形容情況驚人。他認為有部分公共資源被人濫用，而且部分措施重複、過時、效率偏低，以至在社會產生某些不良影響，難以鼓勵更多受支援的市民自力更生，力求上進，甚至變成「養懶人」，要求政府檢討相關政策和開支，加以整合，減少浪費，加強針對性和財務可持續性。

恐爆結構性財赤 急須檢討 因應本港的財政狀況，政府過去兩年提出公務員編制零增長，但卻不斷增加編外職位。謝偉銓表示政府不斷加人和「開位」，但甚少檢視現行編制和主動刪減部分重複、過時、同低成效的職務和職位，要求政府不要一出現新工作就加人「開位」。謝又認為需要從公務員評核、賞罰和晉升制度進行改革，提升公務員積極性。

議員洪雯同樣關注公共財政問題，質疑政府在疫情尾聲派發消費券是否用得其所，批評政府「任性」，又指公屋愈建愈多，擔心香港會走向福利社會，而且投資承擔日漸增加，恐入不敷支的情況會持續，出現「結構性財赤」。因此，她要求政府將更多資源用來搭建階梯，推動階層流動。

生育率低 促推累進式免稅 除公共財政外，本港人力資源亦堪憂。議員李鎮強指出，在2021年只有約3.7萬人出生，為過去30年新低，要求推出累進式子女免稅額，以提升市民生育意欲。他又提到當局在預算案中將子女免稅額，由現時12萬港元增至13萬港元，只增加一萬港元，即平均每個月少交百多元稅，連尿片都買不到。

另一議員林振昇則批評預算案談不上有「鼓勵生育政策」，要求財政預算案加強託兒服務，以加強勞動參與率。同時需要掌握用以補充香港勞動力，引進高薪人才，和全球百強大學畢業生為目標的「高端人才通行證計劃」具體數字。他質疑政府對高才的工作狀況並不掌握，憂情況長久下去「即使有近10萬個高才嚟到香港，都未必能夠真正幫到企業」 ，要求統計高才來港的工作情況，例如是否有行業有足夠高才可以暫停輸入。