醫健：職場健康：中小企便攜風扇資助計劃 預防工友中暑 及早參加

夏天又快到！工人長時間在酷熱環境下工作或從事高溫工序，無論是戶外或室內，都要慎防中暑。僱主和工友都要做好預防中暑措施，例如僱主可以在戶外工作位置加設遮蔽設施，避免工友受陽光直接照射；使用風扇或空調設備加強空氣流通，並隔離熱源；安排在較清涼時段進行戶外工作，和提供機械或輔助設備如手推車減少體力需求等；提供清涼飲用水之餘，更要經常提醒工友多飲水，定時到陰涼位置休息。而工友可穿着淺色通爽衣服開工，以及使用便攜風扇、清涼巾和防曬手袖等清涼產品幫助身體散熱降溫。工友還要多留意身體狀況，覺得不適千萬不要「死頂」！