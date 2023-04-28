醫健：職場健康：中小企便攜風扇資助計劃 預防工友中暑 及早參加
夏天又快到！工人長時間在酷熱環境下工作或從事高溫工序，無論是戶外或室內，都要慎防中暑。僱主和工友都要做好預防中暑措施，例如僱主可以在戶外工作位置加設遮蔽設施，避免工友受陽光直接照射；使用風扇或空調設備加強空氣流通，並隔離熱源；安排在較清涼時段進行戶外工作，和提供機械或輔助設備如手推車減少體力需求等；提供清涼飲用水之餘，更要經常提醒工友多飲水，定時到陰涼位置休息。而工友可穿着淺色通爽衣服開工，以及使用便攜風扇、清涼巾和防曬手袖等清涼產品幫助身體散熱降溫。工友還要多留意身體狀況，覺得不適千萬不要「死頂」！
繼過去年兩年推出「中小企掛腰風扇資助計劃」深受工友歡迎，勞工處及職安局今年將繼續加碼，再度推出計劃讓機構以優惠價換購風扇套裝，並將風扇升級。風扇風力更大，腰夾更穩固，除可掛腰亦可掛頸使用。
從未獲資助的12個指定行業中小企：建造業、保安、園藝、戶外清潔、郵政及速遞、貨運代理、於機場停機坪工作之行業、於貨櫃碼頭工作之行業、回收、機電、洗熨業及餐飲服務業可以$40優惠價購買便攜風扇套裝（包括風扇×1、電池×2及充電器×1）；而曾受資助的10個指定行業中小企可以$60優惠價購買，其他企業/機構則可以$98優惠價購買。
名額有限，請即申請！截止日期為2023年6月30日。詳情請瀏覽：
—從未獲資助的指定行業中小企（新增至12個行業）：https://bit.ly/oshcfan1
—曾受資助的10個指定行業中小企：https://bit.ly/oshcfan3
—其他機構/企業：https://bit.ly/oshcfan2
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230428-0428_00176_064/醫健：職場健康：中小企便攜風扇資助計劃--預防工友中暑--及早參加
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