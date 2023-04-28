醫療券擴適用範圍 驗配助聽器可受惠

【本報訊】衞生署公布，長者醫療券計劃的適用範圍今日起擴展至涵蓋4類參與「認可醫療專業註冊計劃」的醫療專業人員（即聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師）所提供的基層醫療服務，以及經他們專業評定後並提供的醫療設備，例如助聽器等。

新增4類專業人員服務 預計可惠及接近170萬名合資格長者，政府呼籲「認可醫療專業註冊計劃」認可醫療專業團體註冊的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師向衞生署登記參與醫療券計劃，為長者提供更多私營基層醫療服務選擇。

連同4類新醫療專業，合資格長者將可使用醫療券支付14類醫護專業：即西醫、中醫、牙醫、護士、物理治療師、職業治療師、放射技師、醫務化驗師、脊醫、註冊名冊第一部分註冊的視光師、聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師所提供的基層醫療服務。截至今年3月底，逾1.1萬名香港醫療服務提供者已登記參與醫療券計劃。合資格長者可於3.3萬多個服務地點使用醫療券。