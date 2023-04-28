睇牙貴難負擔 逾半受訪長者拒求診

【本報訊】嶺南大學一項問卷調查發現，76%受訪長者正受牙齒不適所困擾，另有逾55%受訪者因未能負擔財政費用而拒絕牙科治療。團隊認為，本港公共牙科醫療服務有改善空間，建議政府關注及優化本港牙科基層醫療服務，改善市民的牙齒及口腔健康。

嶺大「賽馬會齡活城市計劃」專業支援團隊、香港基督教服務處順利長者鄰舍中心（觀塘區）及香港基督教女青年會秀群松柏社區服務中心（北區）於去年11月至今年1月期間，在觀塘區及北區以街站、講座活動、網上問卷等形式收集共計534份調查問卷，受訪者逾九成為60歲或以上的長者，結果發現76%的受訪者正受到牙齒不適的困擾，面對的牙科問題首三位為牙齒敏感（42.7%）、牙痠軟（31.4%）及蛀牙（30.9%）。

46.8%受訪者選擇忍耐不處理或自行處理，56.1%受訪者提到他們沒有向牙醫求診的原因是未能負擔牙科費用，其他原因包括沒有接觸牙科服務的途徑（14.5%）以及無檢查牙齒習慣（14.3%）。然而，口腔健康對他們的生活造成影響，有51.8%受訪者表示過去一年，牙痛問題曾影響睡眠。

倡政府每年資助每人$500 團隊日前向政府新成立的「口腔健康及牙科護理工作小組」遞交意見書，建議增加公立牙科街症服務名額及延長服務時間、擴大公立牙科街症服務範疇、推動公私營牙科診所合作，增加收費相宜的基礎牙科服務配額，為市民維持牙齒健康。團隊亦建議政府資助非牟利團體為市民提供可負擔的牙科服務，及為長者增設每人每年500元的牙科醫療券，增加其牙科醫療選擇的靈活性，亦減輕公立牙科服務壓力。