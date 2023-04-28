世衞估算 港逾40萬人哮喘病 年均90患者喪命

約三成離世為15至44歲 下月5月2日為世界哮喘日，世界衞生組織估計全球有2.62億人受哮喘影響，估計香港哮喘患者逾40萬人，每年平均有70至90人死於哮喘病發，其中有20至30人正值精壯之年（15至44歲）。呼吸系統科專科醫生石嵐軒說，約10%兒童及5%成人曾出現哮喘病徵。

哮喘即是過敏性支氣管長期發炎，症狀包括持續或反覆咳嗽，尤其於晚間、季節轉變、感冒時或運動後出現；氣喘、呼吸困難、喘鳴，以及胸口有壓迫感。哮喘與遺傳和環境有關連，而誘發因素十分多，包括致敏原，例如塵蟎或蟑螂的排泄物、動物毛髮、花粉、霉菌、感冒、情緒不穩及劇烈運動等。

重症兩年死亡率高2.3倍 至於患哮喘的風險因素則有遺傳性過敏症、氣管高度敏感、性別、種族、室內外過敏原等，而肥胖、職業、吸煙及呼吸道感染／鼻炎，更是嚴重哮喘的主要風險因素。嚴重哮喘可定義為儘管患者使用大劑量吸入性皮質類固醇，再配合第二種控制藥物、口服皮質類固醇治療，但哮喘病情仍「不受控制」。診斷時，醫生會先排除其他疾病來確認哮喘，再區分嚴重哮喘和輕度哮喘，最後確定嚴重哮喘病情是否受控制。

石嵐軒引述2022年法國大型研究，比較哮喘患者與一般人的疾病負擔。該項研究分析16,588名哮喘患者，其中739名患有嚴重哮喘。結果發現嚴重者兩年死亡率比一般人高2.3倍，同時有65%嚴重哮喘患者因急症入院及住院。另亦有不同研究發現，相對一般哮喘患者，嚴重哮喘患者發病率及死亡風險均較高，重度哮喘患者病情加重的可能性是輕／中度哮喘患者5倍。

醫生：三大策略助降風險 她指有三大策略可降低風險，包括藥物、自我管理及生活模式。哮喘藥物可分為即時紓緩及長期預防兩大類，醫生會根據患者病情調校藥物組合及劑量，達致最佳療效。大部分治療哮喘的藥物都是經吸入的途徑，使藥物直接到達肺部，較快發揮效力，減低副作用。病情嚴重時，口服藥物亦可與吸入式藥物一同使用，從而更有效控制病情。