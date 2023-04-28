收緊綠表申居屋資格 房會：不損公屋流轉

【本報訊】房屋委員會通過收緊綠表申請居屋資格，並會在即將推出的「居屋2023」實施。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，是時候檢討收緊綠表申請人的資產限額，相信收緊綠表申請資格不會影響公屋流轉，而靠申請者自行申報亦有足夠效用。

虛報瞞報需負刑責 因應早前震驚全城的蔡天鳳案，其家翁鄺球在手持豪宅的情況下仍擁有綠表資格購買居屋，惹來社會熱議。雖然日前資助房屋小組委員會會議未有討論到公屋富戶政策，包括收緊綠表申請人資產限制至海外、內地物業等問題，但黃碧如認為是時候檢討機制，申請居屋時需要簽署聲明，虛報或瞞報會構成刑事罪行。

她又稱，誇張個案是罕有的，而自行申報的聲明是法定聲明，會授權房委會，若有需要可以調查，「事實上房委會每次收到這麼多申請表，每一份申請表，同事都會審視，當然不可能每一份都調查。」

新一期「居屋2023」包括6個屋苑共9,154個單位，當中超過80%來自市區，單位暫定以市價62折發售。黃碧如表示，因應市民收入上升，加上單位市值下降，故今次折扣較上次少，而今次推售的單位亦不會再有百多平方呎的納米單位，面積最細為約200多平方呎，相信會受歡迎。