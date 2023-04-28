房屋供應重鎮 北都勢遇收地阻力

【本報訊】政府於《長遠房屋策略》提出的10年房屋供應目標「頭輕尾重」，備受批評。有智庫發表公私營房屋供應預測，預料公屋綜合輪候時間有望2026/27年度回落至4.6年，而私人住宅年均落成量可達1.9萬伙。不過，未來房屋供應主力屬北部都會區，當中不少位處零散的改劃地，收地過程或有不少阻力；而自2017/18年度以來，私人住宅熟地供應驟降，私樓供應後勁不繼。

熟地驟降 私樓落成量將跌3成 該智庫發表公私營房屋供應預測，未來5年在按時交付3萬伙簡約公屋的前提下，相信公屋綜合輪候時間可在2026/27年減至4.6年，簡約公屋成為短期不可或缺的額外補給。但因北部都會區屬未來房屋供應主力，部分屬於棕地群等分布較零散的改劃地，這類用地存在不少複雜佔用問題，可能在收地及土地清理過程中需要額外時間處理，智庫建議當局提前制訂具針對性的重置及安置策略，盡早移除延誤風險。

雖然未來10年房屋供應前景改善，惟智庫指出，自2017/18年度以來，私人住宅熟地供應驟降，預示了落成量將在2028至2032年下滑，與首個5年期相比，第二個5年期的私人住宅落成量料將下跌近三成。