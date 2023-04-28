「6成意見」撐明日大嶼 環團質疑當局誤導

【本報訊】備受爭議的明日大嶼填海計劃完成公眾參與活動，發展局總結公眾參與階段，收到約7,800份公眾意見，當中約六成支持項目，反對則佔兩成半。發展局局長甯漢豪說，獲得六成人支持令政府感鼓舞，反對聲音亦有參考價值。

政府：反對意見有參考價值 不過，綠色和平資深項目主任陳可淳批評當局只集中與專業團體或政府委任的委員會見面，諮詢代表性低，質疑政府利用公眾諮詢，為硬推明日大嶼抬轎。

甯漢豪預計會在今年第4季開展環境評估法定程序，在被問及面對環境影響會有甚麼阻力時，她指公眾諮詢結果顯示，反對意見非主流，但都有參考價值，會持續研究並解說。

根據發展局的數據，截至3月31日，公眾參與活動在10個地點舉辦展覽，約1.6萬人次參觀；局方舉辦了30多場簡介會，與1,700多名地區和界別持份者，以面談或網上形式交流，專題網頁錄得逾二萬次瀏覽。

不過，綠色和平質疑局方說法誤導市民，以為主流民意支持明日大嶼。事實上，支持的意見書僅4,600多份，而局方舉行的33次簡介會，32次均為專業學會、商會、發展商或官方諮詢架構，全無市民參與，綠色和平質疑當局有意迴避聆聽大眾意見。