遏抑流轉各界遭殃 辣招阻樓市復常

破壞良性供求 牢守劣策未肯罷休 政府至今拒絕樓市撤辣，立法會昨繼續二讀辯論財政預算案的撥款條例草案，其中地產及建造界議員龍漢標要求政府盡快推出樓市「減辣」措施，維護長線投資者利益及幫助樓市回復正常供求水平，以保持市場健康發展。

龍漢標指本港解決「住屋」問題，「減辣」和「撤辣」可以促進二手物業流轉和增加租盤，令市民更容易置業。「減辣」會直接導致政府住宅物業可以自住之餘，更可作出租用途。他表示，不少包括退休長者在內的長線投資者，依靠租金幫補收入，不僅可以減輕子女的住屋與養育壓力，亦可免卻政府的額外福利津貼，惟「辣招」帶來的巨額成本大大降低了收租的回報，令投資者卻步，長期以來只會擾亂本港良性供求關係。

議員：減辣撤辣利多於弊 此外，他指現時外圍和本地經濟環境包括物業市場的情況，已經與當年推出「辣招」時的所謂「非常時期」不可同日而語，樓市多種印花稅包括各項住宅物業需求管理措施，則自2010年來維持不變，他強調並不合時宜，亦不符市民團體訴求。對於有意見認為，「減辣」只會令地產商藉刺激樓市得益，他認為這種講法實在流於片面，不夠深度，「減辣、撤辣」對有意置業或換樓的人士、租客和業主，是利多於弊的。

勞工界議員郭偉强則建議政府盡快更改16年沒改過的重價印花稅第二稅率標準，指現時樓價飆升，第二標準稅率第一階梯由200萬元加到300萬元不夠理想，應加至500萬元才能為市民省下足夠稅額。他寄望日後政府財赤收窄時候，再去檢視調整，本港實施高地價政策時，置業除房價外仍要收不少稅，雖然是政府主要收入來源，但他強調香港市民在經濟未完全復甦情形下，不想做房奴，對於大多數非炒樓的首次置業人士，是非常值得幫助。

匯款限制 港人內地置業難 在內地港人置業問題上，議員李鎮強建議政府應盡快與內地商討放寬本港匯款限制，他指很多港人如在內地沒有親朋戚友難以居住，而希望在內地置業的港人，卻因兩地匯款限制而買不到樓宇，他促請政府盡快研究解除兩地匯款限制，讓內地生活的港人可盡早置業。

龍漢標