3校未達開班線 教局被斥硬殺校

【本報訊】新學年適齡學童人數持續減少，黃大仙獻主會溥仁小學因為小一收生欠一名學生，未達「開班線」，新學年不獲准開設小一。有議員透露目前已知有3間學校未達「開班線」，盛傳仍有兩間學校面臨殺校，批評教育局由「軟着陸」變成「硬殺校」，促請當局盡快公布減收叩門生安排。

教育界議員朱國強昨日在一個電台節目中表示，教育局是照足指引辦事，完全無人情講。教育局提供的發展方案是「揀無可揀」，形容屬「死路一條」，非常不合理。朱稱，黃大仙人口數字低，過往幾年吸納跨境生，但現時跨境生減少，再面對收生不足。他以溥仁小學為例，該校屬舊式校舍，相較規模較大的「千禧校舍」不算吸引，故單看收生數字既不公平亦不夠客觀。

溥仁小學已申特別視學 溥仁小學校長余詩慧在同一節目中就稱，3月30日收到教育局分區通知「獲派零班」，令全校上下感到難過。惟她強調學校一直堅守辦學特色，努力緊守崗位，學校一直支援有特殊學習需要學生及非華語學生，每班也有這類學生。溥仁小學已經向局方申請安排特別視學，亦期望約見教育局局長蔡若蓮。余詩慧說，學校努力發展新開拓課程，亦很努力打造新理念，希望可與局長直接分享，新設計課程或創新教學。