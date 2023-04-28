強制通報虐兒個案未落實 逾80%受訪者促盡快立法

【本報訊】政府去年8月擬就「強制舉報虐待兒童個案機制」立法，以便及早識別虐兒個案。救助兒童會昨日公布一項調查發現，超過80%受訪者傾向支持盡快立法強制通報虐兒機制；另發現兒童被體罰情況普遍，逾半成年人即使目擊，亦不會採取行動介入干預。組織認為，政府應盡快啟動強制通報機制立法工作。

目擊體罰 成人多半不介入 救助兒童會去年9月至10月委託中大傳播與民意調查中心，以電話隨機抽樣方式，收集了1,080名香港成年人回應。調查發現，在目擊過兒童遭到體罰或羞辱式懲罰的受訪者中，只有23%會經常採取行動介入，包括安撫被打及被侮辱兒童，或對家長給予勸告。在沒有採取行動的受訪者中，多於一半表示其原因為「不想干預其他家庭事務」；甚或有31%人認為事件不嚴重。

調查又發現，有64%受訪者表示支持立法禁止在所有場合，包括學校、組織和家庭，對兒童實行任何形式的體罰；另有83.2%受訪者更傾向支持政府立法強制通報機制，以監督與兒童有定期接觸的專業人士，通報疑似虐待或疏忽照顧兒童個案。

倡加強託兒服務 正向教育 育有4名子女的家長Sophia認為，管教子女需要先管理自己情緒，另外不支持「體罰」，認為會有反效果，令子女留下戒心，建議家長多參與正向育兒課程；政府亦應加強社區託兒服務，予家長「Me Time」放鬆。

組織發言人伍永賢認為，政府應盡快啟動強制通報機制立法程序，並設立特別渠道，確保在立法過程中能聆聽兒童聲音；民間組織亦應開發支援兒童和家庭的相關服務，以及教育照顧者和父母的正向育兒觀念，和教育公眾在目擊虐待兒童個案時，該如何介入。