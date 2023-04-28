中四男生疑受欺凌 2月墮斃 母哭訴校方仍未積極跟進

【本報訊】校園欺凌禍害深遠，一名16歲中四男生疑多年受同學欺凌，而於今年2月14日墮樓身亡。死者施同學母親昨日召開記者會，哭訴痛失獨生愛子。她表示兒子生前曾透露受到同一小學升中學的同學戲言，揚言學校要踢他出校，令他倍感驚恐。施母又稱，校方至今未積極跟進。

施母指其子自幼乖巧，於讀小四時遭同級的黃同學欺凌，包括勒索金錢、剪爛校服等。她當時追問兒子，才得悉他被同學欺負，及後她向小學投訴，兒子僅稱獲黃同學道歉了事。

父籲社會正視 防悲劇重演 其後兩人升中時同獲派香港中國婦女會馮堯敬紀念中學，疫情期間於深圳上網課；去年6月才回港上實體課堂。施母稱，直至今年2月才得悉兒子再次被黃同學欺凌，包括稱他患自閉症，更揚言中學要把他踢出校，令他倍感驚恐，擔心無機會讀書。

施母向曾擔任兒子班主任的陳老師反映，獲回覆指會嚴肅跟進，不容許欺凌事件。施母再安撫兒子，及後她因來港簽證過期而要北上辦證，惟途中得悉兒子噩耗。

施母指兒子出事後，校方未有主動協助，至今亦未查出事件及向家屬交代，質疑校方縱容欺凌事件以及沒有向當局呈報。父親施建華強調，若當局及學校忽視欺凌事件，悲劇會不斷重演，促社會正視問題。

教育局回應指，一直因應事件與學校保持聯繫，學校已啟動危機處理小組跟進；由於執法部門已展開調查，不宜評論個案。當局又說，學校須呈報嚴重校園欺凌或暴力事件。校方表示，事發前未曾收過欺凌投訴，直至事發當天家長才首次反映，教師當時已承諾翌日向涉事學生了解及提供輔導。該校一直與家屬保持溝通及提供支援。