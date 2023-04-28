DSE應考末代通識 學生嘆殺科可惜

教師：今屆題目較淺 未來公社科不睇好 香港中學文憑考試（DSE）通識科由2012年開考至今，本屆已是最後一屆。昨日舉行的「末代」通識科考試，考生與老師均認為今年試題較為簡單。有通識科科主任形容，雖然題目較淺，當中比較題需具備高階思維，對能力較弱的考生不利。有同學指通識科更易訓練多角度思考能力，對取消通識科感可惜。

香港考試及評核局表示，約有4.48萬名考生報考通識科，合共設有511個禮堂試場、358個課室試場及763個為特殊教育需要考生而設的特別試場，116名確診新冠肺炎考生於指定試場應考。

考長者友善環境電子學習 李同學則對最後一屆考核通識科感到遺憾，認為此科可學到很多知識，例如學習如何多角度思考和關心社區。她指卷一第二條關於偏見和長者友善環境的題目較為陌生，難度屬中等，但整體都感到較淺。卷二方面，她揀選第二題，涉及電子學習的題目，因為經歷過電子學習，容易舉出例子佐證。李又認為「恩師」教得好，有信心奪取5**。

曾同學表示，今次整份通識卷較過往容易，程度一般。他有信心合格，預計自己奪取第3級，即使考得未如理想，也不會報考明年開考的公社科。他又指通識科難過公社科，因為通識科課程內容較全面。

廠商會中學通識科主任馮凱玲說，今年卷一比以往簡單，試題類型變化不多，較易歸納，而且題目也不會令考生陌生，例如卷一講到塑膠、長者，以及藥物專利的題目，相信同學可充分發揮。卷一的1c題較易失分，因為需以「徵費」和「禁止使用」做比較，是明顯的比較題，學生要有一定比較準則，由成效和可行性等角度思考，要求高階思維能力。

試題或可預視公社科內容 另一通識科主任張素貞稱，今次部分通識科題目或可預視日後公社科的內容。同學認為公社科較簡單，可能減少留意時事的動力，對學習動力有一定影響，她試過讓學生試答公社科題目，同學都能應付。

張素貞（右）指今次通識科題目，或可預視公社科內容，左為馮凱玲。 李同學