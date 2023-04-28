黃牛黨百元轉售圖利 講明可代搶

【本報訊】「全港戲院日」開賣首日甩漏百出之餘，平價戲飛更掀起炒風。不少「黃牛黨」昨經網上轉售戲飛，有人以電影開場「時間唔啱」為由，標價逾百元轉售戲飛，扣除30元門票成本，料一轉手即可無本生利，淨袋數十至過百元不等。

為節省行政成本，是次活動未實施實名制，購票方式與平常無異，造成「黃牛黨」名正言順以公帑搵真銀。本報記者昨早11時於社交平台及賣物網站所見，各院線網上發售平價飛後，有人隨即聲稱排隊買到的戲飛「時間唔啱」，以逾百元出售原價260元的貴賓廳電影票。甚至有人聲明可「代搶」及「代買」。

市民購買 隨時墮騙局 不過，錯過30元戲飛的市民，經網上以低於原價購買「黃牛飛」，可能誤墮網購騙案。事實上，本港涉及演唱會、主題公園門票的網購騙案不絕，不少市民斥巨資從騙徒買入假門票，最終「票財兩失」，甚至被騙徒透過詐騙電郵、社交貼文、網站及二維碼盜取資料，招致更大損失。

有信貸資料服務機構報告顯示，去年全球數碼交易中有4.6%屬可疑詐騙交易，香港方面，去年數碼交易有17.5%屬可疑詐騙交易，比率為報告所及的國家或地區當中最高。