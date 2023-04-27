平機會又貴又廢 有甚麼存在價值

平機會自1996年成立至今，成事不足，敗事有餘，幾乎歷任主席都醜聞纏身，黯然下台。現在到了朱敏健接棒擔任主席，同樣不見得有甚麼改善，單是搞一條「族內歧視」立法已拖延多時，至今仍是只聞樓梯響。詎料低處未算低，審計署踢爆平機會處理部分投訴效率欠奉，有個案拖延逾1,000日之久，簡直聳人聽聞。更不可理喻的是，平機會連採購一張會議桌也是不貴不買，有2萬餘元的不要，偏要買9萬多元。如此又貴又廢的政治花瓶究竟有何存在價值，已成香港市民心頭的大哉問！

效率低下 花錢爽手 審計報告指出，平機會訂下75%投訴個案在6個月內完成處理的目標，惟審查發現，2020年1月至去年9月期間完成處理的2,800宗投訴個案之中，有128宗的完成處理時間介乎366天至1,064天，平均需時551天，即超過1.5年。當中25宗調查甚久的投訴個案中，大多沒有擬備調查計劃，有違《程序手冊》要求；而其中5宗投訴，相關的匯報工作並不全面。

可以看見，平機會處理投訴，居然連調查計劃都沒有，也就不可能按進度進行，沒有「死線」，一切「隨心所欲」，不拖個地老天荒才怪。審計署建議平機會探討縮短處理個案時間的措施，擬備調查計劃，並改善向專責小組匯報的內容以便監察，平機會是否聽得入耳？

如果說，拖延一年半甚至過千日才完成處理一宗投訴已叫人大開眼界，那麼，平機會的大花筒作風肯定更讓人嘆為觀止。審計報告又揭發，平機會在採購辦公室會議桌方面，收到的10項報價中，最低為2.1萬元，但最終採用第二高報價產品，涉款9.5萬元。一張枱索價逾2萬元本已價值不菲，平機會還要選購一張數倍於此的會議桌，難道會議桌愈貴，開會的質素和效率愈高？

事實是平機會處理投訴效率低下，會議桌價錢顯然同工作效率成反比。最大可能就是虛榮心作祟，不花白不花，橫豎錢又不是從自己口袋掏出，沒理由慳住使。

當然，意見接受，態度照舊，已成港產官僚常態。平機會口說同意審計署的建議，又解釋會議桌設有安全鎖，並獲8年保用，擺出物有所值狀，但正如審計署指出，這些要求並未在購買物料申領表中訂明。其實，平機會大花筒非自今日始，歷任主席薪金豐厚，2018年已相等於公務員首長級薪酬第8點（D8），月薪逾28萬元，現在肯定有增無減；而該機構每年開支更非小數目，立法會特別財委會曾查問平機會近3年實際開支，當局只答覆平機會在公眾教育及宣傳工作方面的整體開支，由2,773萬元增至3,411萬元，總體開支則諱莫如深。惟根據2019年數據，平機會一年開支高達1.8億元，如有特別工作推廣，更會獲政府額外撥款，令人咋舌。

歷任主席 醜聞纏身 最荒謬的是，一個年耗納稅人約兩億元的政治花瓶，竟然連花瓶的本分也做不好。自2000年起，國家人權機構全球聯盟一直把平機會的工作評為C級，堪稱醜出國際，而期內所謂的反歧視訴訟也是爭議不絕。例如平機會曾受理及協助一名男顧客入稟控告一間以「女士之夜」作招徠的酒吧涉嫌違反《性別歧視條例》，結果在答辯人缺席下獲判勝訴，成為本港首例，有關酒吧最終結業，「女士之夜」成為絕響，簡直是小題大做，累人累物。

至於歷任主席醜聞纏身，香港市民更是歷歷在目。例如胡紅玉被指任人唯親，王見秋被揭任職法官期間收受富商免費機票，鄧爾邦亂花公帑瘋狂外訪等；而港府讓「廢電池」周一嶽翻閹擔任主席，除了是政治酬庸外，其任內更是劣迹斑斑，包括推動檢討及合併四條反歧視條例偏頗越權，進行內部架構改革肥上瘦下，又亂花公帑擴充辦公室等，沒有最胡混，只有更胡混。

很明顯，平機會是一塊肥缺，用的是公帑，卻以獨立運作為幌子不受監管，辦公室要設在甲級商廈，會議桌要天價價錢，處理投訴卻漫不經心，甚至動輒弄出「驚世駭俗」的官司訴訟，連主席也是光享高薪厚祿卻尸位素餐，而且工作成效不獲國際認同。如今又說要為「族內歧視」立法，如何落實，落實後如何執行，會不會又弄出「大頭佛」，實在令人疑問，以其往績，怎麼可能叫人有信心？

港府今個財政年度出現千億元赤字，不僅派糖規模大縮水，高官更欲開闢新稅，打納稅人荷包和商界主意。然而，平機會這類毫無建樹的政治花瓶卻絲毫不受影響，繼續大花筒，繼續胡混度日，繼續好官我自為之。與其不斷增加納稅人負擔，港府倒不如認真檢討這些政治花瓶的存在價值，一刀砍掉這個機構，省下每年以億元計的開支，誰曰不宜！