龍七公：文明城不文明 農管隊嚇農民

最近，內地有兩大群體引發爭議。在城市，城管隊的奇葩舉動層出不窮，有的將街頭網線剪掉，導致十幾個社區斷網；有的將共享單車集中收繳，拉到廢棄地盤；有的將街頭小攤全部驅逐罰沒，關閉農貿市場；有的砸爛店招，強迫所有商戶重新製作整齊劃一的新招牌……其實，早在春節期間，多地就出動城管將商舖的春聯撕掉。而這些野蠻粗暴的舉動，都有一個冠冕堂皇的理由：創建「全國文明城市」。

雞飛狗跳 叫苦連天 城市如此，農村也不平靜。田間地頭又出現了一支「農管」，即農業綜合執法隊。這支在2018年新組建的隊伍，本來定位是查處假冒偽劣農藥種子、查處非法捕撈養殖等，然而觸目所及，捉雞、抓豬、剷菜、砸牆、封車等，彷彿幾十年前「割資本主義尾巴」的工作隊又回來了，搞得農村雞飛狗跳，農民叫苦連天。用最不文明的方式，去創建所謂的文明城市，這本身就是巨大的諷刺。許多升斗小民賴以維生的小店、小攤，被罰沒、被損毀、被關停，生計無着。但這種運動式的創建活動，與官僚的政績掛鈎，因此他們不吝擾民折騰。

城市的文明不是一朝一夕，而是體現在日常方方面面。如果真要評選，就應當通過日常暗訪來進行判定。但現實中，評選文明城市卻是定好日程，派出工作組大張旗鼓進行驗收。上有政策，下有對策，應付周旋、弄虛作假的形式主義便層出不窮。只要應付過驗收，文明城市金漆招牌一掛，便大功告成。去年唐山黑幫在燒烤攤暴打弱女子引發全國公憤，而唐山就是文明城市，其水分可想而知。

以創建文明為由，肆意干涉公民私隱，剝奪合法權益，侵佔破壞合法財產，這跟3年防疫期間動輒以防疫為藉口封門封舖，本質無異。權力的手伸得太長了、伸習慣了，就很難縮回去。不止是文明城市，還有衞生城市、園林城市、綠化城市、環保城市、文化名城等評選，每一次評選，都是一次轟轟烈烈的運動，老百姓不堪其擾，引發的次生災害，遠遠超過了評選本身。死板的「文明」，澆滅了城市的煙火氣和人情味，本末倒置，各部門卻樂此不疲，實際是通過這些評選，進行利益割據、權力圈地、宣示力量。

城管如此，農管更是後浪推前浪，今年甫一亮相，引爆的輿情之多，堪稱村村點火、莊莊冒煙。農管隊的法定執法清單多達250多項，一些地方通過地方行政法規，進一步附加了幾十項。自由裁量權過大，又無監管制約，執法人員良莠不齊，於是標榜為農民服務的「農管」，卻令農民畏之如虎。

當下經濟蕭索，復甦不穩，通縮壓力烏雲蓋頂，老百姓搵食不易，應倍加呵護。管理不僅要有權力邊界、法治框架，也要有道德底線，若為了「文明」虛名便對百姓鉗口扼喉、束手縛腳，砸掉飯碗，於心何忍？心繫民生冷暖，方能造就真正文明。