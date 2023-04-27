激濁揚清：香港酒店貴到嘔點復甦

五一黃金周長假周末展開，報道指截至本月中，本港酒店訂房率已達七成，房價飆升，有中低價酒店周六晚雙人床客房索價近2,900元，是平日近4倍；尖沙咀有賓館本來收數百元一晚，亦瘋漲至2,000多元。業界憂慮內地客或被高房價嚇怕，因此選擇不過夜，損失的將是本港一眾旅遊相關行業。

雖云酒店房價與旺淡季、供求有着密不可分的關係，但房價恍如美國人向歐洲售賣天然氣貴幾倍般「狼死」，顧客縱然肯付鈔也肯定不是味兒，何況賓館也收酒店價，說不定有旅客入住一刻才驚覺做了冤大頭，屆時負評、不滿網上見，又豈是砸錢宣傳「你好，香港！」大行動所喜聞樂見？

根據旅遊發展局數據，疫情前的2019年，過夜旅客相關總消費逾1,380億元，不過夜旅客則為642億元，可見旅客過夜與否嚴重影響香港的「錢途」。面對酒店房價殺雞取卵，有內地客直言「有點偏貴」，又指「如有合適的朋友同遊，還是可消費得起」。這句是否暗示搞「拼房」，即兩個家庭夾錢付酒店費？在黃絲KOL臭罵孤寒低端內地客來港搞拼房之際，是否也應正視問題的根源──香港酒店定價已呈失控呢？

諷刺的是，有香港酒店業界代表指內地民眾消費力高，對比黃金周期間海南三亞及北京酒店房價均與本港價格相若，相信本港有競爭力。然而到酒店網查找黃金周期間四星級或以上酒店房價，發現北京與三亞仍有不少每晚五、六百港元的選擇；日本東京及新加坡迄今仍可找到若干每晚房價八百多港元的酒店房，香港憑甚麼自覺奇貨可居？

雖云香港景點有限，但留客一晚這麼低的門檻也達不到；旅客發現「你好，香港！」原來是「你好貪錢」，這是否有助旅遊業復甦呢？