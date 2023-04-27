橫眉冷看：望有更多清醒頭腦

近日，台灣前文化部長龍應台在《紐約時報》撰文，洋洋灑灑，落筆千言，目的是敬告台灣同胞，不要跟中國大陸漸行漸遠，想確保台海安全，下屆大選還是該讓國民黨人，再次入主總統府。

龍應台所言不差，天下本來無事，海峽兩岸更不必劍拔弩張，只要民進黨不主動挑釁，大陸仍會堅持用和平方式，達成兩岸統一。今日台灣跟昔日的香港一樣，在2019年反修例風波之前，北京沒想過要改變香港原有模樣，中央對泛民主派的聒耳聲音或許不滿，但不至於要馬上採取行動，扼殺他們的生存空間。若不是反對派愈趨明目張膽，不斷宣揚「港獨」歪理，北大人肯定仍會隱忍不發。

筆者曾引述過幾遍，早年有緣跟來自中央的人士交談，對方坦言相告，偌大一個國家，要處理的事情千頭萬緒，如無必要，犯不着在香港大動干戈，只要反對派不太過分，不主動助長港獨的苗頭，阿爺才懶得管你。可惜一眾香港「黃絲」不知進退，既已得隴，又想望蜀，跨越了一條又一條的紅線，直至中央忍無可忍，才被迫出重手懲戒。

台灣的情況近於香港，海峽對岸若能堅持「九二共識」，不走分裂路線，北京也會耐着性子，等待時機，讓人心自然歸附，不會輕易採用雷霆措施。「中國人不打中國人」的口號，已經叫響了數十年，若不是情非得已，大陸人絕不想與同胞兵戎相見。怕只怕部分台灣人頭腦糊塗，以為仗着美國撐腰，就可以肆意謀獨，此舉便徹底突破紅線，將北京逼到不能不開戰的地步。中國大陸不想打仗，但也不怕打仗，任何人切勿挑戰北京底線，否則必定苦果自嘗。但願台灣島內，能有更多像龍應台般清醒的頭腦。