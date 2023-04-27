筆下風雲：美國老好日子剩多久

美國經濟差已是不爭的事實，繼科技業、金融業裁員不斷後，製造業恐怕也步其後塵。美國供應管理協會（ISM）本月初公布，美國3月製造業PMI指數為46.3，是2020年5月以來最低，而且遠低於市場預期的47.5，也是連續第5個月低於象徵景氣榮枯線的50，代表景氣繼續萎縮。

屋漏偏逢連夜雨，當地傳媒報道，美國食物銀行需求激增，最近民眾的需求量已經回升到新冠疫情的經濟衰退時期，目前已有超過1,140萬個美國家庭領取免費食物，顯示在高通脹、高利率之下，美國經濟已出現往下墮的轉折點。美國經濟前景絕不樂觀，寫在牆上。

然而，美國政客對這些迫在眉睫的經濟民生問題視而不見，一味耽於黨爭。有意參選明年總統大選的已故總統甘迺迪姪仔小羅伯特‧甘迺迪批評，當美國花8萬億美元轟炸別國的橋樑、港口、道路和醫院時，中國卻在別國用同樣的錢興建橋樑、港口、道路和醫院，認為這個明顯差距，正是中國國際地位不斷提升、影響力不斷增加的主要原因，而美國卻往反方向走。儘管他這番話無非為了打擊現政府以增加自己號召力，但若不因人廢言，所說確是實情。

美國為了維護一己霸權，順我者昌、逆我者亡，這樣的老好日子已經上百年。但世界不斷改變，中國更是不斷進步，尤其「一帶一路」深耕細作，令許多國家驚覺，這個世界不是只有美國一套價值觀，還有另一條路可走。再說，單是高鐵系統，美國至今欠奉，中國卻不僅在全國建高鐵，還為其他國家建高鐵，此長彼消，益發顯得美國落後。要是美國政客再不改變態度，在經濟民生、基建發展急起直追，單靠濫發鈔票，舉債度日，霸權到底能維持多久？