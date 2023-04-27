強詞有理：何必兵推

有台灣人問，美國隔三差五進行兵棋推演，大陸是否也有這樣的兵推？大陸專家輕描淡寫答道，我們哪裏需要做兵棋推演，去年8月和今年4月的環台演習，就是真實的作戰演練。這番話的意思很明顯，美國不過是紙上談兵，中國大陸才是真刀真槍實地演練，誰更靠譜不言而喻。

事實上，解放軍環台演練與實戰只有半步之遙，包括戰機飛到哪裏，軍艦開到何處，航母擺在哪個位置，導彈瞄準甚麼目標，都已成竹在胸，無異於將台灣島完全包圍封鎖。特別是最近這次大規模演練，針對台島及周邊海域關鍵目標實施陸海空模擬聯合精確打擊，震撼性和震懾力可想而知。如果將演練轉為實戰，台島關鍵目標恐怕大多已經灰飛煙滅，蔡英文之流甚至可能已被「斬首」，連逃亡都來不及。遠在千里之外的美軍航母即使想馳援也鞭長莫及，何況老美未必敢進入險境。

對此，台灣軍方心知肚明，蔡英文當局也心裏有數，只有一般民眾受到蒙蔽而一無所知，以為解放軍環台演練像過去那樣只是虛張聲勢，不可能真打，所以大多數人依然很天真，死心塌地支持台獨，反對和平統一。常說不見棺材不流淚，也許只有等到台灣島像烏克蘭似的被炸成一片廢墟，許多台灣人才會為今天的天真感到後悔。

顯而易見，大陸環台軍演，以及對台灣啟動貿易壁壘調查，已收到一定成效，不少外資企業正部署撤離，印尼甚至正為35萬在台灣工作的公民制訂「撤僑計劃」。在這種情況下，民進黨當局不得不為自己留一條後路。黨主席賴清德過去一直頑固堅持台獨立場，自稱「務實台獨工作者」，但最近態度似乎有所轉變。他在一個公開場合宣稱，台海足夠寬，兩岸可以共同生存發展，「兩岸關係未來發展方向應該是兄弟之邦」。

一個鐵桿台獨分子竟然跟大陸稱兄道弟，倒是新鮮事。儘管他只是賣口乖，不可能真正改變台獨立場，但起碼表面上不敢再那麼囂張，可見大陸最近採取的文武兩手已擊中台灣當局要害。姑勿論大陸是否真的會動武，只要三不五時環台軍演，加上可能取消或減少經濟讓利，就足以令台灣當局惶惶不可終日。賴清德沒有說錯，台海確實足夠寬，兩岸可以共同生存發展，問題是台灣當局如何選擇，若是繼續「倚美謀獨」，注定死路一條。