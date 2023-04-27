政情：黃俊碩梁子穎合影 紀念會計界勞資共贏

雖然因輸入外勞嘅議題，近來商界同勞工界嘅議員不停駁火，拗到面紅耳赤，但勞資雙方唔一定對立，其實都可以共贏嘅。會計界議員黃俊碩（Edmund）同勞工界議員梁子穎日前喺一個活動中碰頭，仲特登影咗張合照，話紀念兩人喺勞工界同會計界嘅合作，開創新時代新要求新階段嘅好例子喎。

攜手搞招聘會 話說佢哋之前攜手搞咗個會計界嘅招聘會，梁子穎話當日吸引搵工嘅市民嚟即場面試見工，事隔兩個月後再檢討成果，當日真係有人受聘，到依家仲係受聘工作。呢個結果令佢哋好高興，仲話原來大家合作既可幫助業界，亦幫助失業人士，話呢種配對工作好有成功感，所以佢哋希望可以再次合作，兼且推介畀更多界別做參考，一齊為商界同勞工配對工作崗位，解決人手不足問題。

點解有呢個招聘會？話說近年香港爆發「移民潮」，過去兩年勞動人口更加流失咗14萬人，而會計業係其中一個受影響嘅重災行業，約8,000個職位空缺，所以Edmund早幾個月就搵咗梁子穎合作搞今次嘅招聘會。