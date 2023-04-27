醫健：老有所醫：皮膚癌可根治 勿諱疾忌醫

皮膚是人體最外層的保護器官，會和其他器官一樣伴隨着年齡而老化，但要注意，有些皮膚症狀是衰老的正常現象，另一些卻可能是其他健康問題，例如最令人擔心的——皮膚癌。

本身已脆弱的長者皮膚，很容易受到陽光的傷害，短短曬15分鐘便可能會曬傷，而一次曬傷已可增加患皮膚癌的風險。因此，長者平日要加強防曬，包括塗搽足夠的防曬霜，穿戴長袖外套襯衫、防曬帽、太陽眼鏡等，來保護皮膚免受紫外線傷害。

紫外線無處不在，就算天上有雲層，也無法阻擋它。即使是冬天甚至陰天的日子，皮膚仍有可能接收過多的紫外線，例如長者停留在室內，卻經常靠近窗邊，也有機會受到陽光照射，這情況下也需要適當塗搽防曬霜。若長者參加戶外活動就更應注意了，一旦有出汗的話，應注意每隔兩至3小時就補搽防曬霜。若皮膚上有汗水，可先用紙巾抹乾汗水再塗防曬產品，而且要注意頭皮、嘴唇、耳背、手背等部位，因為這些都是常見會被曬傷的部位。

皮膚癌最明顯的症狀，往往是皮膚上出現不明的色塊。長者平日可留意以下「ABCDE」信號，若發覺有疑似信號的話，建議諮詢醫生並接受檢查：

A—Asymmetrical，即不對稱性，即皮膚上出現色塊，但同一色塊可分成兩部分。

B—Border，即多邊性，皮膚色塊的邊緣呈不規則狀態。

C—Colours，即顏色不均，同一色塊上各部位呈不同顏色。

D—Diameter，即色塊直徑較大，例如超過6毫米。

E—Enlargement，即色塊會明顯擴大，包括面積變大、顏色變化或體積增加。

皮膚癌是本港十大癌症之一，最重要是長者發現有疑似上述情況時，不要諱疾忌醫，因為很多時只要及早發現，皮膚癌是可以治愈的。皮膚科專科醫生陳厚毅