95港澳食肆獲米芝蓮星級

【本報訊】新一年港澳有甚麼美食？美食指南「米芝蓮」公布《香港澳門米芝蓮指南2023》食肆名單，共有95間食肆奪1至3星評級，其中有67間餐廳獲一星評級，包括11間新上榜，例如去年遷址至中環的粵菜「大班樓」、點心中菜館「DHK疊囍居」，以及由廚魔梁經倫和名人坊的富哥合辦的「廚魔名人坊」。

獲得3星食肆評級則有10間，包括新上榜位於中環、法日混合菜「Ta Vie（旅）」，由去年2星升1級。2星評級食肆則有18間，新上榜包括灣仔、由去年1星升2星的「潤」；以及新2星的「廚魔」（灣仔）、「麗晶軒」。

傳疊囍居停業 拖員工薪金 不過，灣仔駱克道的疊囍居，卻傳出停業消息。有員工向本報報料，指酒家欠樓面員工至少兩個月薪金，「老闆已走佬唔回應員工。」酒樓昨未對外營業，「疊囍居」的招牌拆下，棄如敝屣，被拖欠薪金的員工於酒樓等候消息。

積金局表示重視疊囍居結業及拖欠強積金供款的情況，早前在受託人報告中得悉情況後，隨即展開追討並已聯絡僱主跟進。