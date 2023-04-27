五一長假 料461萬人次過境 入境處跨部門應對

減少休假 彈性調配人手 內地「五一黃金周」將至，入境事務處昨表示，今年的勞動節假期期間（本月29日至5月4日），預計約有461萬人次（包括香港居民及訪客）經海陸空各管制站進出香港，而羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋等3個陸路管制站則最為繁忙。由入境處等部門成立的跨部門聯合指揮中心會於黃金周期間啟動，監控各陸路邊境管制站的情況，亦會與內地對口單位保持緊密聯繫，有需要時會採取應變措施，相信能在各管制站的開放時間內完成所有清關手續。

入境處指，今年勞動節假期期間，預計約有461萬人次進出香港，當中約84.9%旅客（約391萬人次）經各陸路邊境管制站出入境。預計陸路出境較為繁忙的日子是本周六，出境人次達35.9萬；入境高峰期是5月1日，入境人次達42.2萬。處方估計，假期期間羅湖將會是最繁忙的管制站，約有113萬人次出入境，即日均約18.8萬人次；落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦非常繁忙，預計分別日均約13.4萬及9.2萬人次出入境。

跨境巴港鐵加開班次 為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃台及通道以疏導人流及車流。同時，入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。此外，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，以免在口岸過關的輪候時間過長。

另一方面，運輸及物流局回應議員書面質詢時表示，根據運輸署的觀察，在剛過去清明節和復活節長假期期間，服務各陸路口岸的專營巴士及跨境巴士，在繁忙時間的平均載客率介乎三至八成，各公共交通服務整體上能應付乘客的需求。因應經港珠澳大橋香港口岸的人數較多，有關公共交通服務營辦商已加強服務，其中金巴及跨境巴士已盡量加開班次。運輸署已與各營辦商檢視清明節和復活節長假期的服務運作情況，以確保在黃金周為市民提供適切的交通服務，亦已要求港鐵公司制訂合適的列車服務安排。

港鐵宣布，8條鐵路線將於本周六至下周一加強列車服務，共增加460班車，班次將比一般周末或假期更頻密。其中港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東鐵綫、屯馬綫及東涌綫將於長周末假期期間的不同時段，加密班次。另外，由今日至5月4日期間，高鐵將增加合共11對22班往來香港西九龍站及福田站的列車班次，進一步便利旅遊及商務出行。