值2300萬K仔混味精波蘭寄港

【本報訊】海關根據風險評估及情報分析，上周二（18日）在機場抽驗一批由波蘭寄港、報稱為味精的空運貨物。該批貨物共重520公斤，分成20個麻包袋裝載，由於波蘭空運味精到港並不常見，其收貨地點亦欠完整，諸種迹象均令人起疑。關員拆袋檢查時，揭發其中兩袋的質感較粗糙結實，內裏放有用透明膠袋包裝的粉狀物體，經X光機、離子分析儀及拉曼光譜儀等設備分析，相信該兩袋貨物為俗稱K仔的懷疑氯胺酮，總重量約50公斤，估計市值近2,300萬元。

拘兩電召貨Van司機

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫表示，販毒集團透過內地物流公司，指示一間本地物流公司前往機場收貨，然後送往元朗一貨倉。海關至本周一（24日）發現一名33歲男子駕客貨車往貨倉提貨，再駛至大角咀，把貨物「過車」至另一輛客貨車。關員隨即拘捕該名男子，以及另一客貨車上的28歲男司機及其27歲女友。初步調查顯示，兩名被捕男子相信是電召客貨車司機，分別收取3,000及1,000元報酬運送該批貨物；另一女子經調查後已獲釋。