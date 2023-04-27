35部挖礦機藏於膠粒 擬水路運內地 另檢多種零件集成電路 共值1800萬

【本報訊】上周六（22日）凌晨零時許，海關區域巡邏船於本港西面水域進行反走私巡邏，期間於屯門爛角咀對開，截查一艘開往廣東佛山市的內河船，當時船上共有6名船員及報載38個貨櫃，載貨艙單顯示有17個貨櫃是載運膠粒。因內地有生產同類型貨物，毋須大批運入，關員認為有可疑，遂把該艘船押送至屯門內河碼頭進一步查驗，結果在船上5個「膠粒」貨櫃起出總值約1,800萬元的走私貨物，包括35部挖礦機、6,000部手機、3,000部電腦、4萬件電話零件、3萬件電腦零件及160萬件集成電路。

海關有組織罪案調查科調查主任周俊雄解釋，X光影像顯示，各個貨櫃的貨物分布大致均勻，表面看來與艙單內容一致，但貨櫃中間位置仍有參差不齊的部分，顯然不止單一貨物。關員經檢查後，發現每個貨櫃有33板貨物，大部分均為經申報膠粒，但中央數個卡板被畫上記號，關員移除該些卡板表層的膠粒，始搜出一批未報關電子貨物。

倘成功偷運 可逃稅650萬 周又指，由於採挖虛擬貨幣已在內地被禁止，挖礦機一類設備在內地市場難尋，相信不法分子企圖把有關設備走私至內地，以滿足相關人士需要。海關經跟進調查後，拘捕懷疑涉案的62歲男子及52歲女子，二人分別為寄貨人公司的董事及安排貨物付運的公司董事。

海關有組織罪案調查科指揮官黃志強指，本案採取的手法與過往有所不同，走私分子一般把小量申報貨物放在貨櫃最外層，藉此掩飾大批走私貨，但本案絕大部分貨櫃均盛載申報物品，走私貨的數量相對較小，可謂不惜工本。倘若該批走私貨成功運往內地，料可逃避約650萬元稅款。