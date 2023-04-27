Tesla拒讓路執勤消防車 網民怒斥衰格

【本報訊】網上近日流傳一段23秒長的短片，攝下一輛車頂閃起紅燈的消防車，沿西隧中線往港島方向行駛，車長因塞車擬切過右邊行車線，並由車上一名消防員伸手指示鄰線的Tesla電動車讓路，惟司機未有停下，分毫不讓繼續前行，導致兩車險些碰撞。消防車其後待Tesla駛過後，才可切入右邊影線位置駛走，期間駛經Tesla旁邊時，另一名消防員疑不滿Tesla司機的自私行徑，一度伸手指摘，影片至此結束。

網民閱畢片段後，紛怒斥Tesla司機 ：「係咪可以足夠比（畀）張告票佢呢？」、「希望消防處告佢」、「正人渣，希望係去救佢屋企人」、「都算衰格，消防車都唔讓！」、「眼又盲耳又聾都揸到車」、「唔讓係犯法」、「消防去救火救人就係呢一秒，如果有事你就係千古罪人」、「呢啲咁嘅人，下次要消防員救嘅時候幫唔到佢！真係應有此報！佢都好快睇到嗰份報紙！（現眼報）」、「前面都塞死，仲要食個位」。

被揭前年亦強切雙白線 此外，有網民圖文並茂指，涉事Tesla司機疑為「慣犯」，指在2021年7月，有車Cam攝下該車在觀塘道與翠屏道交界疑因入錯線，其後強行切入雙白線駛走，完全罔顧道路安全，質疑駕駛態度極有問題。

另有留言聲稱，該輛急於駛離的消防車，可能正趕往發生於本周二早上，上環旅遊巴撞斃鐵騎士的現場救援。

《道路交通（交通管制）規例》第61條規定，道路上車輛司機須讓路或採取一切可能的行動，讓路給任何正發出警報聲響或發出閃光警標的警車、消防服務或消防裝置車輛、救護車或海關服務車輛。任何人無合理辯解而違反上述規定即屬違法，可罰款港幣2,000元。