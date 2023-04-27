食肆噪音投訴疑惹行兇 涉招南亞兵斬老翁

深宵元朗8刀奪命 案發近一個月終拘8人 曾任大廈法團委員的七旬翁，上月底凌晨在元朗街頭遭伏擊斬死，執法人員追查近一個月後，本周一（24日）拘捕包括食店東主共8人，當中4人分別被控「謀殺」及「串謀妨礙司法公正」，案件已於昨日提堂，其中兩人須還押，案件押後至7月初再訊。據悉，死者疑因地下食店凌晨生產肉丸發出噪音代居民交涉，不排除因此招致殺機。

死者陳廣權（70歲），獨居康景街9號利景樓，生前在附近一街市工作，慣常於深宵或凌晨步行上班。上月29日凌晨3時許，陳翁如常離開寓所前往開工，途中遭一南亞刀手施襲，他重傷倒臥血泊，送院後不治。初步剖驗顯示，陳翁身有8處刀傷，俱傷及手腳，相信因失血過多致死。

預謀犯案 部分人有黑幫背景 執法人員跟進調查，確認陳翁遇襲後，其身上財物及家中物品均完好無損；而在事主出門前約15分鐘，兇徒已乘搭接應車輛到場，現場亦疑有另一輛車負責指揮及把風，判斷屬有預謀犯案。兩輛涉案私家車其後駛至偏遠車場匿藏及拆毀，藉此增加追查難度。人員經進一步追查，於本周一拘捕7男一女（23至65歲），檢獲一批犯案時所穿衣物、18部手機及3輛懷疑涉案的私家車；同時搗破元朗一個武器庫，搜出9把刀、一把錘、4頂黑色帽、3件黑色風褸及一批手套，未知是否牽涉其他暴力案件。

被捕人士俱持有香港身份證，據悉其中一人是食店東主，部分人疑有黑幫背景。其中4名男子昨日下午在屯門裁判法院提訊；另外3人將獲准保釋候查，須於5月中旬向執法部門報到；餘下一人被扣留調查。4名被告依次為許光耀（65歲、報稱商人）、林智曜（32歲、報稱汽車技術員）、蘇世文（30歲、報稱地盤工）及33歲黃浩然（33歲、報稱汽車技術員）。許和林共同被控一項謀殺罪，林另外與蘇及黃被控串謀妨礙司法公正罪。

控罪指，許及林於2023年3月29日在香港新界元朗康樂路2至7號外，與其他不知名人士，一同謀殺男子陳廣權；林、蘇及黃另被控於2023年3月29日至30日，在香港某處與其他身份不明人士，處理涉及一宗謀殺案中所使用的私家車。4人暫毋須答辯，裁判官按控方申請，把案件押後至7月5日再訊，以等待進一步調查。期間，兩名被控謀殺的被告須還押，其餘兩人則獲准以10萬元現金保釋、須每日到警署報到及不得離港。

聞行兇動機 法團主席：咁小事 消息指，死者曾任利景樓法團委員，案件疑緣於大廈居民投訴有食店發出噪音，死者曾與東主交涉，懷疑有人懷恨在心而買兇尋仇，詎料刀手疑落手太重，結果把陳翁斬死。法團主席盛先生指，涉事食肆平日會在凌晨時分用機械「打肉丸」，整幢大廈均感受震動及噪音，令居民苦不堪言，法團透過信件及當面向東主交涉多年，惟對方卻未予理會。盛在昨日獲悉事件可能牽涉噪音爭拗，不禁愕然稱：「唔係啊嘛，咁小事，使唔使啊！」他對死者沉冤得雪感到欣慰，希望其家人節哀順變。案件編號：TMCC 916/2023

死者陳廣權 涉事食店昨日繼續營業。（陳嘉傑攝）