車牌ＺＺ字頭組合 料後年分配

【本報訊】本港普通車輛登記號碼（俗稱車牌號碼）由兩個前綴英文字母「AA」至「ZZ」及尾隨1至4個數字組成，並且不會區分車輛類別。運輸署指截至今年3月底正開始分配「YN」，預料到了2025年就開始分配最後的英文字母「ZZ」，亦意味着所有組合有機會在數年內用盡。立法會議員林琳昨就此議題向政府提出書面質詢，她亦問及政府會否倣效內地在車牌前加入中文字以及標示車輛類別等做法，當局回覆指暫會沿用現行格式，當車牌號碼組合用盡後，就會動用300萬個已歸還而未再分配予任何車輛使用的傳統車輛登記號碼，料可滿足未來不少於20年的需要。

現時內地車牌中，會按各個省份而在車牌中加入代表該省的中文單字，例如廣東省為「粵」，山東省為「皖」，湖南省為「湘」。林琳引述汽車業人士建議，指當本港車牌號碼用盡後，政府可參考現時內地的車牌標識引進新的編配機制，在普通車牌號碼的數字前加上與香港有關的用字（例如「HK」或「港」），並使用英文字母標示車輛種類。運輸署稱沿用現行的傳統車輛登記號碼格式，不涉及改動現行車輛登記號碼的組合格式，因此毋須修訂相關法例，亦毋須大幅更改電腦系統，避免對持份者造成影響。

用盡後料以回收車牌應對 至於用盡分配現行車牌後的做法，當局指，於「ZZ」系列的號碼分配完畢後，由「WA」系列開始，按反向字母系列順序重新分配已歸還予運輸署而未再分配予任何車輛使用的傳統車輛登記號碼（截至今年3月底共300萬個）；即先分配「WA」至「WZ」系列，然後「VA」至「VZ」系列，如此類推。