輾斃幫拖男案 被告擬改答辯意向

【本報訊】2020年7月屯門發生襲擊傷人案，3名男子疑遭多人施襲，一名21歲男子之後到場欲幫忙追截施襲者，最終被車輛撞倒拖行慘死。8名懷疑有份襲擊的涉案男子被起訴。其中7人不認罪受審。結果一人脫罪，其餘6人被裁定罪責較輕的普通傷人等罪成，將於4月29日判刑。餘下的一人早在開審前承認兩項罪責較重的意圖傷人罪及一項襲擊罪，他得悉不認罪被告的判決結果後，昨在區院申請更改傷人罪的答辯意向。法庭排期在5月15日聽取進一步陳詞，期間被告續還押。

官：申請罕見 或上終院審理 申請改變答辯意向的被告周衍龍，其代表律師指，法庭分析證供後，推斷案中其他被告只涉及普通傷人罪。法官表示，即使是同一批人施襲，他們也可以懷着不同意圖犯案，又形容是次申請不常見，有機會要上終審法院處理，着令辯方認真審視。法庭下令辯方呈交誓章，交代事件來龍去脈，包括當初為何承認有意圖傷人罪。

本案其餘7名被告方璣筵、郭桂希、黃漢文、莫振華、黃文希、黎汝軒、張文沃。控方案情指，2020年7月19日凌晨2時許，當日3名男事主坐私家車到屯門鄉事會路時，見到兩名女子並邀請她們去喝酒，但遭拒絕。不久，其中一名女子的男友黃文希駕駛私家車到來，另外兩部私家車未幾亦抵達，多人下車襲擊3名事主。3名事主亦有朋友援手，其中一名姓周的男友人遭後來駛至的另一輛私家車撞死。案件編號：DCCC 714/2021