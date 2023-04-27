學牌鐵騎士亡 家屬沉痛認屍

【本報訊】本周二早上約8時，據悉持有「學牌」的姓何（29歲）男子，駕駛電單車沿西隧往中環方向行駛，期間懷疑「偷雞」駛上上環一段高速公路，失控越線撞向一輛旅遊巴，繼而被旅遊巴車轆輾斃。涉事旅遊巴姓關（31歲）男司機被捕，其後獲准保釋，須於五月下旬報到。死者家屬昨晨抵達西區域多利亞公眾殮房認屍，至早上約10時半完成手續後離開，期間難掩哀傷，並以外套遮掩臉容。

遺屬代道別「咁多位再見」

有親友驚聞噩耗，在社交網站悼念，其家屬則在社交媒體上代留言，稱「今天係我要告別既日子，雖然有小小難過喇，我想要感謝所有曾經一齊度過美好時光的人，你哋令我的生命更加豐盈同有趣。雖然我要行先一步，但我哋既友情和回憶將會永遠存在。God bless you guys，希望大家都可以追求自己既夢想，開心生活。好了，我要走啦，咁多位再見啦！」