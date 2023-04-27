易通行5‧7實施 1/3車輛未開戶

【本報訊】一度延期的「易通行」不停車繳費服務下月7日早上5時起，率先於青沙管制區推行。運輸署宣布，屆時已安裝車輛貼的車輛，駛經尖山隧道九龍方向出入口的「龍門架」將自動收費，駛經隧道收費亭時再毋須要停車。至於現有收費亭來回方向各有9條行車線，將永久改為3線行車，另預留最左一條行車道予專營巴士；每小時50公里車速限制則維持不變。

逾期繳費加收175元 未安裝車輛貼的車輛日後駛經龍門架時，易通行系統的自動識別技術經偵測後，隧道費服務供應商會以電子方式向車主發出繳費通知。運輸署署長羅淑佩表示，車主須於14個工作天內繳費，認為時間充足，倘逾期則被徵收175元附加費。

羅又稱，根據過往經驗，收費亭移除、清拆料需時「三幾個月」，政府會善用騰空的車道，如改善巴士轉乘站等。日後相關路段將視乎行車順暢、安全等因素，再檢視能否調整車速限制。

她又透露，截至本月25日，當局已發出逾66萬張車輛貼，估整體已領牌車輛約82%，惟當中約三分之一車輛仍未開立「易通行」戶口。同時，當局已發出約1.84張的士車輛貼，4.58萬名的士司機已購買司機卡或開立戶口。

為配合新措施，青沙管制區將於5月6日晚上11時起分階段實施臨時交通安排，來回方向將於翌日凌晨2至5時臨時封閉，以進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標誌等，建議駕駛人士期間可以大埔公路、獅子山隧道作替代。易通行下階段將於城門隧道及獅子山隧道實施，詳情短期內公布；署方目標是年內陸續推展至所有政府收費隧道。