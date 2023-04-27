東九龍交通擠迫 再有議員倡建雲巴

無人駕駛高架列車 建造時間快 政府早於2014年提出《鐵路發展策略》，擬在東九龍興建捷運系統，惟計劃遲遲未能成事，被外間狠批「走數」。然而東九龍交通擠迫問題日益嚴重，立法會昨日舉行前廳交流會，多名議員認為由內地研發的小運量軌道交通運輸系統，即無人駕駛電動高架列車「雲巴」建造時間快，促請當局推動雲巴建設。另有議員引述政府表示，有意在6月份重啟東九龍鐵路計劃，惟認為當局對雲巴技術存憂慮。政府回應指，對引入雲巴保持開放態度，將與有關公司聯絡。

本地應用 需加大載客量 議員顏汶羽引述政府指，當局過去幾年曾到內地各地考察不同的運輸系統，認為深圳的「雲巴」、株洲的「智軌」，以及廈門的「BRT」（快速巴士）均適合在港應用。顏又指出現時內地雲巴的設計，只有兩至3個車卡，認為有關數目，與一部巴士的載客量分別不大，並不足夠應付東九龍居民的需求，期望如果雲巴能在東九龍應用，可以行駛8卡車，又促請運輸及物流局可以在今年上半年公布安排，若然未能成事，要進一步交代原因。議員鄧家彪表示，感覺政府看似非偏重雲巴的技術，認為涉及不同考慮，例如雲巴乘客上落車的效率不夠高，要求當局實事求是處理事件。

除東九龍線建議使用雲巴技術外，議員林素蔚和李世榮亦建議當局在將軍澳使用雲巴，要求重啟路線由鑽石山入將軍澳出，以解決該區的交通問題；又認為雲巴上坡能力適用於將軍澳一帶。

港府展研究 審視可行性 運輸及物流局長林世雄回覆表示，對引入雲巴保持開放態度，將會與雲巴的開發商比亞迪汽車基地聯絡，取得營業、安全、操作等數據作研究，並審視雲巴在港運作的可行性。

土力工程處前處長陳健碩早前曾質疑，九龍東內未有足夠空間興建相關系統，指區內地面及地上架空空間不多，例如觀塘道已用了隧道、架空天橋等，僅地底空間稍為可運用。事實上，港府在去年曾因成本和技術問題決定不使用重鐵，計劃改為「高架無軌捷運系統」形式發展東九龍線。當局亦表示項目「有空間招標」，強調營運公司將不限於港鐵，歡迎其他捷運承建商投標。

本地應用 需加大載客量 議員顏汶羽引述政府指，當局過去幾年曾到內地各地考察不同的運輸系統，認為深圳的「雲巴」、株洲的「智軌」，以及廈門的「BRT」（快速巴士）均適合在港應用。顏又指出現時內地雲巴的設計，只有兩至3個車卡，認為有關數目，與一部巴士的載客量分別不大，並不足夠應付東九龍居民的需求，期望如果雲巴能在東九龍應用，可以行駛8卡車，又促請運輸及物流局可以在今年上半年公布安排，若然未能成事，要進一步交代原因。議員鄧家彪表示，感覺政府看似非偏重雲巴的技術，認為涉及不同考慮，例如雲巴乘客上落車的效率不夠高，要求當局實事求是處理事件。

除東九龍線建議使用雲巴技術外，議員林素蔚和李世榮亦建議當局在將軍澳使用雲巴，要求重啟路線由鑽石山入將軍澳出，以解決該區的交通問題；又認為雲巴上坡能力適用於將軍澳一帶。

港府展研究 審視可行性 運輸及物流局長林世雄回覆表示，對引入雲巴保持開放態度，將會與雲巴的開發商比亞迪汽車基地聯絡，取得營業、安全、操作等數據作研究，並審視雲巴在港運作的可行性。

土力工程處前處長陳健碩早前曾質疑，九龍東內未有足夠空間興建相關系統，指區內地面及地上架空空間不多，例如觀塘道已用了隧道、架空天橋等，僅地底空間稍為可運用。事實上，港府在去年曾因成本和技術問題決定不使用重鐵，計劃改為「高架無軌捷運系統」形式發展東九龍線。當局亦表示項目「有空間招標」，強調營運公司將不限於港鐵，歡迎其他捷運承建商投標。